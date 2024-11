Francesco Greco ha aperto "La bottega di Barbato" a Diamante, nel 1985, creando una piccola azienda familiare a carattere prettamente artigianale, che da allora produce scarpe, sandali e borse, rigorosamente fatte a mano e con materiali di qualità, quali pelle e cuoio. L'attività ha resistito allo scorrere del tempo, alle difficoltà e persino all'era delle grandi distribuzioni e all'e-commerce, e tutt'oggi il negozietto è un punto di riferimento per i numerosi clienti della zona. Ad aiutare Francesco, da tempo, è il figlio Massimo, che porta avanti la tradizione di famiglia sotto l'occhio vigile del padre. Entrambi forse non avrebbero mai immaginato che, dopo 33 anni, "La Bottega di Barbato" sarebbe diventata l'orgoglio e il simbolo della tradizione calabrese approdando al Micam, il salone internazionale di Milano, leader nel settore calzaturiero, che avrà luogo dal 10 al 13 febbraio prossimi.

Il negozietto tra i vicoli diamantesi

Il segreto di tanto successo, fanno sapere i diretti interessati, è la cura maniacale dei dettagli e l'originalità del prodotto. Nella bottega di Francesco e Massimo è possibile sceglierne di ogni tipo tra quelli in esposizione o addirittura realizzarne a proprio piacimento. Per quanto riguarda le calzature, è addirittura possibile realizzarle su misura, come una volta, per garantire ai clienti il miglior confort.

Cos'è il Micam

Il Micam, la più importante mostra nazionale di calzature e borse, è promosso da Assocalzaturifici e si tiene due volte all'anno, a febbraio e a settembre. Durante l'evento, che si svolge a Milano nel quartiere di Fiera Milano Rho, vengono messe in esposizione oltre 2mila collezioni di calzature, che anticipano tutte le volte le collezioni autunno/inverno e primavera/estate dell’anno successivo.





Quest’anno la fiera si svolgerà dal 10 al 13 febbraio su una superficie di circa 63mila mq, e l'edizione ospiterà circa 1.400 espositori, di cui più di 600 internazionali, provenienti da 30 diverse nazioni.



«A fronte delle 45mila visite certificate per edizione, dei quali la metà provenienti da circa 130 Paesi stranieri, Micam conferma il suo ruolo di palcoscenico privilegiato per la promozione delle nuove collezioni - si legge in un nota - e, allo stesso tempo, decisivo momento di business per l’avvio di contatti commerciali concreti».