L'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, Federica Roccisano, ha partecipato oggi ad una giornata di approfondimento sul dialogo strutturato e la partecipazione dei giovani, organizzato a Taormina dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nella persona del suo direttore Giacomo D'Arrigo

La giornata è stata divisa in due fasi: durante la mattina si è svolta una tavola rotonda sulle strategie da mettere in campo, che ha coinvolto gli Assessori Regionali di Campania e Abruzzo e i referenti del Forum dei giovani nazionale e delle regioni Umbria e Campania.

Il pomeriggio, invece, è stato dedicato al confronto con l'Agenzia e con una delegazione di giovani europei che ha approfondito l'impatto del dialogo strutturato nelle politiche pubbliche.

"Continua -afferma l’assessore Roccisano in una nota- il nostro lavoro per dare il giusto ruolo alle politiche giovanili in Calabria. In questo la sinergia con l'Agenzia Nazionale per i Giovani e con gli assessori al ramo delle altre regioni da un lato e con il mondo dei Forum per i giovani dall’altro, potrà indubbiamente essere un sostegno per noi.

Dopo l'incontro di questa mattina con Federica Celestini, delegata del Forum Nazionale per i giovani, riusciremo infatti a gettare le basi per istituire il Forum regionale per i giovani in Calabria, già così fortemente richiesto anche durante gli Stati Generali delle politiche per i giovani dello scorso marzo.

“È nostra intenzione –conclude l’assessore- dare inizio ad un processo partecipato con i giovani per la creazione di progettualità concrete a favore di coloro che vogliamo far diventare interlocutori privilegiati in una Regione in cui l'emigrazione dei giovani è davvero un'emergenza. È una priorità per il Presidente Oliverio, è un dato che, in modo ambizioso, intendiamo cambiare".