Il Presidente della Regione Mario Oliverio nei giorni scorsi ha partecipato alla cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale "Honoris Causa" in Economia Aziendale e Management al Cavaliere del Lavoro Giovanni Colosimo

Colosimo, calabrese,emigrato in cerca di lavoro e fortuna, iniziò a lavorare nel 1950 a Buenos Aires, in Argentina, come operaio. Dopo pochi mesi avviò una piccola attività in proprio, assemblando frigoriferi. Nel 1953, fondò una società per la produzione e la commercializzazione di frigoriferi a uso domestico, riuscendo a produrre in poco tempo 22 unità al giorno. Nel 1958 rientrò in Italia e impiantò una fabbrica di acque minerali. Contemporaneamente costituì a Buenos Aires una società per importare legname dal Paraguay e dal Brasile.



Nel 1962 tornò definitivamente in Italia e fondò una società che ottenne la concessione dei prodotti "Algida " e “Findus” per la Calabria. Attualmente, la sua società - che ha assunto la denominazione sociale di "Igea Calabra” S.p.A. gestisce un impianto per la produzione di energia refrigerante di 50.000 metri cubi. L’organizzazione delle vendite è formata da 50 concessionari e 130 automezzi, il fatturato ammonta a 45 milioni di euro e la movimentazione merci per conto terzi a 15 milioni di euro. I dipendenti sono circa 160. Rilevanti sono anche le partecipazioni in società immobiliari, turistiche e mobiliari.



Nel 1999 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì a Colosimo il titolo di "Cavaliere del lavoro”.



La cerimonia di conferimento della Laurea "Honoris Causa" si è aperta con l’esecuzione di musiche di Mozart da parte del Quartetto Savinio di Napoli.



Subito dopo il Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Professor Aldo Quattrone, ha rivolto il saluto istituzionale ai presenti. La presentazione del Cavalier Colosimo è toccata al Professor Luigi Ventura, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, mentre la professoressa Annarita Trotta, Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, ha svolto la "laudatio".



Giovanni Colosimo, infine, ha tenuto la sua “lectio magistralis” su “Etica e impresa: storia di un imprenditore calabrese”. Al termine, il Rettore Quattrone gli ha conferito la laurea magistrale “honoris causa” in “Economia Aziendale e Management”.