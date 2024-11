Scarsa la partecipazione alla manifestazione indetta dalla UilTemp di fronte alla Regione: i lavoratori chiedono interventi per il reinserimento nel tessuto produttivo

Convocati dalla UilTemp, qualche centinaio di lavoratori in mobilità si sono ritrovati per manifestare di fronte alla cittadella regionale, a Germaneto. I lavoratori chiedono all'assessore Roccisano, e al presidente della Giunta Mario Oliverio, di intervenire per impostare politiche attive per il loro reinserimento nel tessuto produttivo. Vogliono tornare a lavorare, insomma. Accanto a loro anche amministratori e sindaci. Nel pomeriggio una delegazione della Uil sarà pure ricevuta dal prefetto di Catanzaro Latella.