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Arriva il saldo finale per i lavori di riqualificazione dello stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. La Regione Calabria ha disposto la liquidazione di 1.896.562,54 euro in favore del Comune di Catanzaro, completando così l’iter finanziario dell’intervento realizzato nell’impianto che ospita le gare interne dei giallorossi.

Il progetto, denominato «Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dello stadio Comunale Nicola Ceravolo», era stato finanziato per complessivi 3 milioni di euro nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014/2020 – Asse 9, Obiettivo specifico 9.6, Azione 9.6.7.

Una prima quota del finanziamento era già stata trasferita dalla Regione al Comune. Si trattava di 900mila euro, pari al 30% del contributo complessivamente concesso.

Dopo la realizzazione degli interventi e le verifiche sulla rendicontazione caricata nel sistema regionale SIURP, la spesa riconosciuta come ammissibile è stata quantificata in 2.796.562,54 euro. Da qui il saldo di 1.896.562,54 euro, ottenuto sottraendo alla cifra complessivamente riconosciuta l'anticipazione già versata.

Il provvedimento regionale certifica inoltre economie per 203.437,46 euro rispetto ai 3 milioni inizialmente messi a disposizione per l'intervento.

Con la liquidazione del saldo si conclude formalmente l'intervento e viene chiuso l'Accordo tra Amministrazioni rep. n. 16853/2023, sottoscritto tra Regione Calabria e Comune di Catanzaro per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dello stadio Nicola Ceravolo.