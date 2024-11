La Giunta regionale della Calabria ha adottato in via definitiva il Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Lo riferisce in una nota il Dipartimento al Lavoro della Regione Calabria. Nel dettaglio - prosegue la nota - «il Piano prevede il reclutamento, tramite pubblici concorsi, di 537 nuovi operatori complessivi, i quali dovranno garantire l’erogazione di tutti i servizi previsti, a favore di cittadini e imprese su tutto il territorio regionale».

Investimenti per ammodernare i centri per l’impiego

E non solo. Il documento parla di «un consistente investimento per l’ammodernamento fisico e tecnologico delle sedi dei Centri per l’impiego. In collaborazione con i Comuni che ospitano gli uffici territoriali sono già in atto le verifiche per l’individuazione di nuovi locali, di proprietà degli enti territoriali, da adibire a sedi dei Centri, per i quali sono previste risorse da destinare per complessivi 33 milioni di euro. Oltre alle sedi principali dei 15 Centri per l’impiego regionali - specifica il Dipartimento Lavoro della Regione Calabria - saranno oggetto di ammodernamento anche le sedi locali, ed è prevista la possibilità di attivare nuove sedi dei Cpi, con priorità ai bacini territoriali più distanti dalle attuali sedi esistenti».

«Le altre linee d’intervento previste dal Piano - conclude la nota - riguardano l’aggiornamento dei sistemi informativi nell’ambito dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, il potenziamento dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro istituito presso il Dipartimento Lavoro, la formazione degli operatori, la comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti».