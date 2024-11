Il Comitato direttivo regionale della Cgil chiede risposte al Governo e alla Regione su legalità, lavoro, giovani, investimenti pubblici, salute, mobilità, tutela del territorio e riforme: “Necessaria la mobilitazione”

Il comitato direttivo regionale della Cgil riunitosi a Crotone in data 29 settembre, concluso dalla Segretaria nazionale Gianna Fracassi, ha ritenuto “carenti e insufficienti le risposte del Governo nazionale e regionale su lavoro, investimenti, giovani, salute, legalità, sviluppo, riforme, ritenendo aggravata la situazione economica e sociale calabrese già analizzata dagli esecutivi unitari tenutosi con Cisl e Uil durante l’ultimo anno.

“Necessaria la mobilitazione”

Pertanto – si legge in una nota - per come a suo tempo concordato, il comitato direttivo della Cgil Calabria ritiene indispensabile procedere alla mobilitazione, ricercando le alleanze necessarie a partire da Cisl e Uil, da proporre entro novembre ed avviando un serie di iniziative tematiche in tutti i territori con le presenze dei Segretari nazionali confederali e di categoria. Il Comitato direttivo regionale ha ritenuto indispensabile sostenere il documento unitario di Cgil Cisl Uil nazionali sulla previdenza, annunciando una campagna di assemblee e sensibilizzazione sui luoghi di lavoro.

Il Comitato direttivo regionale della Cgil stigmatizza l’atteggiamento del Presidente della Giunta regionale Calabrese Mario Oliverio che evidentemente non ritiene opportuno un confronto sul lavoro, sulla povertà, sui giovani che scappano della Calabria e su tutto il precariato pubblico calabrese per come più volte richiesto, scaricando il tema alla dirigenza ed aumentando il clima di disagio ed incertezza tra i lavoratori precari e i disoccupati calabresi”.