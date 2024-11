50 milioni di euro dal Governo e 38 milioni stanziati dalla regione. Serviranno per assicurare la retribuzione dei quasi 5000 Lsu ed Lpu calabresi per tutto il 2017

50 milioni inclusi dal Governo nell’ultima Finanziaria, 38 milioni stanziati dalla regione. Centotrenta milioni di euro andranno agli oltre 10 mila operai forestali. Buone notizie, dunque, per i poco meno di 5000 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che dalla Regione, attraverso l’assessore con delega al lavoro Federica Roccisano, hanno ricevuto il disco verde per il 2017. Sono soprattutto i comuni a fruire di questa forza lavoro, con lavoratori contrattualizzati part time e a tempo determinato. Dal 2018, poi, si mira a mettere in atto le politiche necessarie per arrivare alla stabilizzazione definitiva. I lavoratori precari assunti nei comuni, costano circa 28 milioni di euro, 220 mila quelli impiegati nei dipartimenti regionali. Altro discorso per i forestali. A loro saranno destinati 130 milioni di euro, ma per il piano di riorganizzazione del settore, si dovrà attendere il varo del nuovo organigramma di Calabria Verde, ente travolto dallo scandalo giudiziario, attualmente affidato al generale Aloiosio Mariggiò.