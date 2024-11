Tornano a protestare i percettori di mobilità in deroga calabresi. Da mesi non percepiscono lo stipendio. E stamattina hanno organizzato un sit in davanti alla cittadella regionale

"La Regione Calabria è la vergogna dell'Italia" dicono i tirocinanti, da mesi in attesa delle loro spettanze. Giornata di mobilitazione alla cittadella regionale a Catanzaro dove si sono dati appuntamento gli ex precettori di mobilità che, dopo l'accordo di dicembre 2016 tra Regione e sindacati, e quindi l'avvio a giugno 2017 dei tirocini dei lavoratori in enti locali e imprese, non hanno percepito nulla e "cosa ancor più grave - dicono i lavoratori - manca la convenzione con l'Inps".

Tra i manifestanti anche alcuni amministratori, come il sindaco di Paludi Luigi De Simone, anche lui tirocinante, che ribadisce l'importanza del lavoro svolto dagli stessi in enti con significativa carenza di organico. Accanto ai lavoratori anche il deputato Paolo Parentela, "l'unico politico - affermano - che ci è stato vicino in questa vicenda".

Rossella Galati