Le produzioni tipiche calabresi sono protagoniste della 56esima edizione del Salone internazionale dell’agricoltura di Parigi, il più grande evento del settore in Francia, con oltre 1000 espositori provenienti da circa 40 Paesi. Una vera e propria finestra sul mondo dell'agricoltura e dell’agroalimentare in tutta la sua diversità; ogni anno, per nove giorni, circa 700.000 visitatori percorrono i viali di Porte de Versailles, tra cui si annoverano ben 33.000 visitatori professionisti.

Gli stand della Regione

In questa edizione, riferisce una nota della Regione, per il primo anno una collettiva di aziende della Regione Calabria potrà testare le proprie produzioni in un evento unico nel suo genere, caratterizzato dalla qualifica di BtoC con vendita diretta al pubblico ed al contempo dalla presenza di operatori interessati ad interloquire ed intercettare nuove opportunità di business.E proprio presso lo stand della collettiva della Regione Calabria, stamane si è proceduto al taglio del nastro tricolore per l’inaugurazione dell’ Area Italia della fiera.

I prodotti calabresi

La partecipazione al Salone internazionale dell’agricoltura di Parigi si colloca nel progetto “Tipicità calabresi in Francia”, realizzato dalla Camera di commercio italiana per la Francia di Marsiglia, svolto in cooperazione con il Settore Internazionalizzazione della Regione Calabria, in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020. Una progettualità annuale di ampio raggio che si contraddistingue per il suo percorso completo offerto alle aziende calabresi, preparandole all’internazionalizzazione tramite un appropriato coaching, e permettendo così di massimizzare i risultati dell’approccio sul mercato e fare un adeguato follow-up commerciale. Fattore indispensabile per l’inserimento dei prodotti regionali all’interno del mercato francese è lo svolgimento di azioni di marketing e promozione, agendo su tipicità e qualità, e trasmettendo l’immagine e la tradizione della gastronomia calabrese.

Gli interventi

Oltre ai numerosi giornalisti accreditati, al desk istituzionale della Regione Calabria, all’inaugurazione, per la quale ha presenziato Paola Aloe del Settore internazionalizzazione, sono intervenuti il segretario della Ccie di Marsiglia, Antonella Donadio, il presidente Ccie Marsiglia, Domenico Basciano, il presidente del Salone internazionale dell’agricoltura Jean-Luc Poulain, il primo consigliere economico dell’Ambasciata d’Italia a Parigi Pietro Vacanti Perc, la vice direttrice di Ice Francia Maria Gisella De Pace, il presidente e consultore dei Calabresi di Francia, Tommaso Ferraro, il vice presidente della Camera di Lione, Annibale Fracasso di Torrepaduli e il presidente dell’ Associazione “Les Calabrais”, Bruno Moio.