Anche le frazioni Vibo Marina, Porto Salvo, Longobardi e la restante parte di Bivona avranno la loro rete metanifera. Questa mattina nella sede del palazzo municipale, si è tenuto un incontro alla presenza del sindaco Maria Limardo, del suo vice Domenico Primerano e dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo con i referenti di Italgas Reti Postiglione Rosario, Antonio Pagliuso , Salvatore Campanella e il referente della Barci Engeeniring società che sta redigendo il progetto. Lo riferisce una nota stampa a firma dell’assessore ai lavori pubblici Giovanni Russo.

Oltre 3500 utenze

L’incontro odierno - si evidenzia nel documento - si può definire un'importantissima tappa di un percorso iniziato già negli anni precedenti, che l’attuale amministrazione da subito ha voluto portare avanti. I referenti di Italgas Reti hanno comunicato all’amministrazione comunale che entro il 2020 inizieranno i lavori che vedranno la realizzazione della metanizzazione delle tre frazioni del comune di Vibo Valentia: Porto Salvo, Vibo Marina, Longobardi e Bivona. Verrà realizzata complessivamente una rete di distribuzione che si estenderà per 25 Km e fornirà oltre 3500 utenze, attraverso oltre 1000 diramazioni che andranno a coprire larghissima parte del territorio delle tre frazioni. Successivamente verrà approvato il progetto definitivo.

I lavori dopo l'approvazione del progetto

Dopo anni dunque, nel 2020 inizieranno i lavori grazie ad una intensa collaborazione tra Italgas Reti e l’ente locale. La realizzazione della rete di metanizzazione sarà a costo zero per il Comune e con un importante investimento per la società. Un importantissima opera – si ribadisce nel comunicato - nonché una grande opportunità per il nostro territorio comunale e un intervento concreto per lo sviluppo dei servizi alle famiglie e alle attività produttive tutte.