Lunedì 20 gennaio, alle ore 18.00, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre (ma anche in streaming e on demand sulla piattaforma LaC Play) sessantanovesima puntata di “Calabria in volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Calabria in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, persone, aziende, territori, identità culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della sessantanovesima puntata Sergio Genco, già segretario regionale della Cgil Calabria. Genco è originario di Sant'Andrea Jonio ed a questo territorio costiero catanzarese, pur con impegni sindacali che lo hanno impegnato per diversi anni a Roma, è rimasto fortemente legato nella convinzione che la difesa delle radici culturali e storiche sia un dovere da tener sempre presente. Memorie anche familiari lo hanno indotto a sviluppare un'interessante ricerca sulle lotte contadine svoltesi a Sant'Andrea Jonio e nel comprensorio soveratese tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e i primi anni Cinquanta, che videro protagonisti i partiti della sinistra (comunisti e socialisti), i sindacati (con in testa la Cgil) ed anche il mondo cattolico nella lotta per i il riconoscimento dei diritti dei contadini, contro la visione molto arretrata e feudale dei latifondisti.

Migliaia di lavoratori della terra erano a quell'epoca senza diritti (assistenza sanitaria, previdenza, sicurezza, malattia, ferie...) e la loro sopravvivenza era legata alla "benevola" concessione dei padroni. In un contesto generale di sanguinose lotte per la terra, rispetto alla quale la Calabria fu caratterizzata, ad esempio, dai famosi fatti di Melissa, si inseriscono le importanti azioni rivendicative dello Jonio catanzarese. La ricerca attenta di Sergio Genco vedrà da qui a pochi giorni la luce in un saggio ben documentato. Diritti negati di ieri e diritti negati di oggi: conoscere la storia per capire il presente! La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play