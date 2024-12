«Ottenere il riconoscimento di ambasciatori dei vini del Sud Italia nel mondo ci riempie di orgoglio». Sono le parole con cui Benito Scardamaglia, direttore commerciale, ha commentato il premio assegnato all’enoteca Divino Wine Caveau di Gizzeria (Catanzaro) da Beviamoci Sud Roma, il più importante evento della Capitale volto alla valorizzazione e alla comunicazione professionale dei vini del Meridione.

«Abbiamo partecipato con molto interesse all’evento romano, che ha avuto tra i protagonisti, oltre alle cantine provenienti da tutto il Meridione, anche giornalisti e professionisti del settore Ho.Re.Ca. Una vetrina importante per i vini del Sud Italia, capaci di ottenere apprezzamenti sulla scena nazionale e internazionale. Tra questi, in particolare i vini calabresi», aggiunge Scardamaglia. «Anche per questo essere premiati come Ambasciatori di Beviamoci Sud Roma per la nostra carta dei vini del Sud Italia, è una grande soddisfazione».

Beviamoci Sud Roma, realizzato da Riserva Grande, Andrea Petrini, wine blogger di Percorsi di Vino, con la direzione tecnica di Luciano Pignataro, giornalista, scrittore e gastronomo italiano, è rivolto sia a professionisti del settore che agli appassionati di vino che in questa edizione hanno avuto l’opportunità di conoscere e degustare un’ottima selezione dei vini del Sud Italia.

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria qualificata, presieduta da Luciano Pignataro.