Una prima tappa, la Calabria, di un viaggio che porterà Barbara Lezzi in tutte le regioni del Sud. Nella sua visita di oggi a Catanzaro, accolta dal Presidente Mario Oliverio, il ministro ha parlato soprattutto di fondi europei. Argomento sul quale la nostra regione, ha dichiarato "ha dei buoni numeri". Ma molto rimane ancora da migliorare, soprattutto in virtù della nuova programmazione europea post 2020. «Vorrei che la stessa programmazione - ha dichiarato Lezzi - si facesse con il coinvolgimento di tutte le Regioni del Mezzogiorno in modo da evitare di avere progetti frammentari e ottenere maggiore organicità». Dunque l'intenzione chiara di fare in modo che nessuno resti indietro.

A margine dell'incontro con il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio incentrato proprio sulla spesa dei fondi comunitari, Lezzi ha dichiarato: «La presenza del Ministero sarà su tutte le regioni. Tra l'altro abbiamo anche cambiato la norma in capo all'Agenzia per la Coesione in modo da operare scelte sul territorio e anche nei Comuni che, molto spesso, non hanno all'interno le risorse giuste per poter programmare. Ci sarà quindi - ha concluso- questo ruolo di assistenza». Il Ministro ha inoltre annunciato un imminente incontro con il capo di gabinetto della Commissaria europea Carolina Cretu.