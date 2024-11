I lavoratori del porto di Gioia Tauro hanno bloccato in maniera spontanea lo scalo dopo l'incontro di stamattina in prefettura. Nel vertice, infatti, il terminalista Mct ha rifiutato la proposta di attendere qualche giorno, come richiesto dal prefetto Michele Di Bari, prima di iniziare le procedure di licenziamento. I portuali hanno inscenato un sit in di protesta davanti alla sede di Mct, ma l'azienda si è rifiutata di parlare con loro. Intanto, è giunta notizia che martedì prossimo le sigle sindacali e il terminalista sono stati convocati un tavolo al Ministero dei Trasporti.

