Entusiasmo e partecipazione all’evento nella Capitale, dove realtà accademiche, mondo produttivo e giovani talenti hanno condiviso visioni e percorsi per rilanciare il Mezzogiorno attraverso competenze, creatività e nuove opportunità. A lanciare l’evento il governatore Occhiuto

Entusiasmo e partecipazione alla presentazione della seconda edizione della Summer School “Si può già fare”, che si è svolta oggi a Roma, nelle sale di Palazzo Albani Del Drago. L’evento ha visto la presenza di numerosi studenti, rappresentanti delle istituzioni e delle aziende partner, a conferma del crescente interesse intorno a un progetto che mette al centro i giovani e il futuro della Calabria.

A presentare la Summer School sono intervenuti il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio, il responsabile della School of Government della Luiss Gaetano Quagliariello e il direttore scientifico dell’associazione L’orodicalabria Francesco Verderami. Insieme a loro, anche i rappresentanti delle società che sostengono l’iniziativa, sottolineando l’importanza del legame tra formazione, territorio e imprese.

Il progetto, nato per incentivare l’imprenditoria giovanile e costruire ponti tra università, aziende e istituzioni, ha raccolto quest’anno una partecipazione record: sono settanta gli studenti calabresi che hanno candidato i propri progetti d’impresa per conquistare uno dei ventiquattro posti disponibili. Tra le opportunità più ambite, le quattro borse di studio che porteranno alcuni selezionati in Silicon Valley, centro mondiale dell’innovazione.

Nel corso dell’incontro, tutti i relatori hanno sottolineato come “Si può già fare” sia molto più di una Summer School: è una palestra di idee, un’occasione concreta per sviluppare competenze e realizzare progetti che possano generare valore sul territorio. A Belvedere Marittimo, dal 28 al 31 agosto, gli studenti vivranno giornate dense di laboratori, corsi, dibattiti con manager, esperti internazionali e giovani imprenditori calabresi che hanno scelto di costruire qui la propria impresa, dando testimonianza concreta dello slogan che anima l’associazione.

Il successo dell’evento romano conferma la vitalità di una Calabria che non si arrende e che guarda con fiducia alle nuove generazioni. La Summer School, grazie al lavoro di L’orodicalabria e al sostegno degli atenei e delle aziende, si conferma un punto di riferimento per chi vuole scommettere sul proprio futuro senza lasciare la propria terra.

Appuntamento a fine agosto, dunque, per la nuova edizione della Summer School, con la certezza che, come recita il motto, “si può già fare”.