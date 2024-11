Un progetto bizzarro, un risultato eccezionale. La scommessa di un pizzaiolo di Caulonia, Marco Macrì ha un nome: “ndujattone”, un panettone particolare, dal gusto salato e al contempo dolce e piccante. La procedura lenta che richiede tempo, tre giorni di lavorazione, restituisce un prodotto unico nel suo genere: «L’idea – spiega nella puntata di LaC storie – è nata due anni fa in pizzeria». Al videoreporter Saverio Caracciolo racconta dell’importanza del maneggiare e mescolare sapientemente ingredienti della tradizione. Così come entrare nel cuore dei calabresi e non, con una novità in grado di coniugare sapere antico ed innovazione: «La particolarità del panettone – aggiunge il pizzaiolo – sta nelle gocce di ‘nduja nell’impasto». I riscontri non hanno tardato nell’arrivare: «Il risultato – commenta ancora Macrì – è stato fenomenale, ha sorpreso». Oggi trova ampi consensi sul mercato e viene utilizzato in modo particolare durante gli aperitivi.

La puntata completa