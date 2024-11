Il sud del Paese visto come un grande ponte proiettato nel cuore del Mediterraneo, come cerniera di tre macro ambiti geografici: l’Africa, l’Europa e il Medio Oriente. Come un polo strategico per gli interscambi commerciali del quale Gioia Tauro è il nodo cruciale. In Calabria si lavora per vincere la sfida della logistica e per connettersi al resto del mondo. Tema al centro di una iniziativa della Cgil ospitata a Cosenza, nel palazzo della Provincia, con esponenti del sindacato e della politica. Tra i partecipanti l’assessore regionale ai trasporti Roberto Musmanno, la deputata del Movimento Cinquestelle Anna Laura Orrico, il segretario regionale del sindacato Angelo Sposato. La Calabria sta investendo nelle infrastrutture. Il sistema aeroportuale è ormai collegato con quasi tutte le capitali europee, cantieri ferroviari e stradali sono aperti sulla tratta jonica, ma siamo ben lontani dai livelli di altre aree del paese. L'appuntamento è stato concluso dagli interventi di Vincenzo Colla, della segreteria nazionale Cgil e del presidente della Regione Mario Oliverio.