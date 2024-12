“L’Olio Igp Calabria incontra le Aziende calabresi”: questo il tema di un’iniziativa che si terrà oggi pomeriggio nell’area industriale di Sarrottino (Tiriolo), alle porte di Catanzaro. Si tratta dell’avvio di una progetto-pilota che mira a rendere sempre di più consapevole l’opinione pubblica dell’enorme potenziale che può ancora essere espresso da un asset strategico dell’agroalimentare calabrese: l’olio extravergine d’oliva con qualità certificata.

Nella sede della Rolltek, industria di notevole livello tecnologico specializzata in persiane orientabili di nuova generazione, il presidente del Consorzio Olio Igp Calabria spiegherà al personale e ad alcuni invitati le caratteristiche di un prodotto tanto prezioso quanto disponibile in quantità tali da poter diventare rilevante in termini di pil, di conquista di spazi di mercato, di miglioramento dei livelli occupazionali.

Proprio a partire dal consumo interno che, assieme alla diffusione sull’intero territorio nazionale e all’export può fungere da volano oltre che da attrattore turistico e da elemento caratterizzante un’offerta gastronomica d’eccellenza. Interverrà anche il general manager della Rolltek, Salvatore Mancuso, che spiegherà le ragioni per le quali la sua azienda è sempre attenta al tema della valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e identitarie. Modererà i lavori Massimo Tigani Sava, giornalista e saggista, esperto di radici identitarie dell’agroalimentare calabrese.

Media partner il Network LaC, con il sistema Grand Terroir. Prevista una degustazione di Olio Igp Calabria guidata dal Consorzio. Al termine dei lavori un augurio natalizio con ‘Nduja molto pregiata offerta dal Salumificio Sap di Calimera e Vini di Tenuta Iuzzolini, la più importante cantina della Calabria operante nell’area Doc del Cirò.

L’olio extravergine di oliva Calabria Igp, che nasce anche con l’intento di esaltare al massimo l'enorme patrimonio di biodiversità regionale, è davvero un tesoro agroalimentare che merita massima attenzione proprio a partire dai Calabresi stessi che possono rivestire un ruolo fondamentale consumandolo in ambito casalingo, richiedendolo nella ristorazione e nella distribuzione alimentare, regalandolo (il Natale cade ad hoc), facendolo conoscere in Italia e all’Estero.