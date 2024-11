La Regione conta di aumentare il gettito grazie ad una stretta sui controlli e all’ottimizzazione dei procedimenti di riscossione

Il dipartimento regionale Bilancio, Patrimonio e Finanze ha sottoscritto oggi un protocollo di intesa con la direzione Interregionale per la Campania e la Calabria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

Il protocollo di intesa tra le due amministrazioni, che pone la Regione Calabria, insieme alla Campania, all’avanguardia rispetto alle altre regioni italiane, consentirà di ottimizzare i procedimenti di riscossione e rafforzare l’attività di controllo e contrasto all’evasione.

Si prevede che, grazie al coordinamento delle attività con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed al conseguente miglioramento dell’azione di repressione dell’evasione, possa pervenirsi ad un aumento del gettito del tributo per un importo di 4.500.000 euro.

l.c.