Il presidente della Regione Mario Oliverio e l’Assessore al Lavoro Federica Roccisano hanno comunicato ai sindaci che la Regione assicura, per l’intero anno 2015, la copertura finanziaria per i lavoratori Lsu/Lpu

Il presidente della Regione Mario Oliverio e l’Assessore al Lavoro Federica Roccisano, hanno predisposto una comunicazione destinata ai sindaci dei Comuni interessati, al fine di tranquillizzare gli amministratori ed i lavoratori sul prosieguo dei contratti di LSU/LPU. È volontà della Regione, infatti, assicurare, per l’intero anno 2015, la copertura finanziaria relativa ai costi dei contratto a tempo determinato dei lavoratori appartenenti al bacino LSU/LPU, tenendo conto che le risorse ministeriali, destinate a tale scopo, sono state già trasferite agli Enti assegnatari. Nello specifico, il Dipartimento regionale “Lavoro” ha predisposto i decreti di trasferimento, relativi al rimanente 40% delle risorse regionali (trentotto milioni), già destinate per la contrattualizzazione dei lavoratori LSU/LPU.

Inoltre s’impegna, in sede di assestamento bilancio 2015, a garantire i costi contrattuali dei lavoratori LSU/LPU per i mesi rimasti scoperti dalla precedenti comunicazioni ministeriali e regionali, fatte salve le autonome decisioni del Consiglio Regionale. Infine, agli enti in dissesto o in riequilibrio finanziario, cui era stata già erogata l’intera somma delle risorse regionali bilancio 2015, viene assicurata la copertura, in sede di assestamento del bilancio attuale, per i mesi mancanti a carico delle risorse regionali.