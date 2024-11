E’ quanto ha affermato il parlamentare del PD attraverso il suo profilo Facebook, nel corso della sua visita nella sede del Municipio di Monterosso per manifestare la solidarietà ai lavoratori LSU del centro vibonese, i quali hanno occupato la sede comunale. Il deputato ha invitato il Sindaco ad attuare i commi 224 e 225 della legge di Bilancio 2018

“Stamattina mi sono recato a Monterosso per manifestare la mia vicinanza ai lavoratori Lsu che stanno occupando la sede del Comune - ha affermato il deputato Bruno Censore. La mia visita vuole essere di monito a tutti i comuni calabresi, i cui sindaci non hanno ancora proceduto alla proroga dei contratti, negando di fatto ai lavoratori e alle loro famiglie quel minimo di sicurezza per la quale, in maniera serrata, abbiamo lavorato nel corso degli ultimi anni insieme ai miei colleghi del Partito Democratico. Telefonicamente ho invitato il sindaco affinché procedesse - in attuazione dei commi 224 e 225 della Legge di Bilancio 2018 - all'emanazione degli atti consequenziali. Nella stessa occasione, ho voluto segnalare al Primo cittadino di Monterosso la responsabilità politica che compete a tutti coloro i quali scelgono di amministrare una comunità. Ho apprezzato, inoltre, la presenza e le parole del Presidente del Consiglio Rocco Carchidi, che a nome della maggioranza ha espresso la volontà di convocare una seduta straordinaria affinché il Consiglio possa adottare l'atto di proroga richiesto. Se ciò non dovesse avvenire entro oggi stesso, trascorrerò la notte di Capodanno qui a Monterosso, insieme ai lavoratori, come gesto simbolico e di solidarietà nei confronti di tutti gli Lsu ed Lpu calabresi interessati da questo problema. Il lavoro prima di tutto”.