Lo denuncia il comitato Pro ospedale del Reventino che chiede interventi immediati e l’assunzione di altre risorse in grado di sostituire quelle attuali

Ufficio ticket a rischio chiusura. E’ questo l’ennesimo potenziale disservizio denunciato dal Comitato Pro Ospedale del Reventino per quanto riguarda il presidio ospedaliero di montagna di Soveria Mannelli.

In una lettera indirizzata al commissario Cotticelli, alla dg Ega Rizzo e al direttore amministrativo Giuliana Gioffrè il comitato denuncia che « l’esiguità delle operatrici ci impone di farvi presente, che per problematiche legate alla gestione di cassa dell’ufficio stesso, oltre che per mansioni e limiti di personale, oltre che disposizioni meglio attuabili al fine di consentire lo svolgimento professionale adeguato, rendono altamente precario il servizio, facendoci ipotizzare che l’esiguità di personale potrebbe generare addirittura una potenziale chiusura dello stesso ufficio, qualora si assenti una delle titolari ipotizzando addirittura la sospensione di pubblico servizio».

Il comitato chiede provvedimenti attraverso l’individuazione di personale con le dovute qualifiche e spiega di avere informato della vicenda il sindaco Leonardo Sirianni e gli onorevoli pentastellati Dalila Nesci e Giuseppe D’Ippolito.