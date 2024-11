Per il presidente Sacal ci vuole tempo per lavorare bene. Intanto novità a Lamezia: otto nuove rotte per la stagione estiva

«Non serve a nulla tirarci per la giacchetta. In questi casi la fretta non aiuta». Il presidente Sacal Arturo De Felice risponde così ai clamori e alle agitazioni legate alla mancata attivazione del porto Sant'Anna di Crotone.

«Non avvantaggia nessuno che lo scalo resti fermo ma ci vuole tempo per lavorare bene» aggiunge ancora da Roma l'ex prefetto. Il piano industriale dei tre scali è stato appena affidato alla società Pricewaterhousecoopers che avrà otto settimane di tempo per indicare il futuro delle prossime tre decadi del sistema aeroportuale calabrese. Una società prestigiosa quella che si è aggiudicata la manifestazione di interesse della società con grande soddisfazione di questa.

«A Reggio in poco tempo siamo riusciti ad attirare diverse compagnie - fa notare De Felice - succederà lo stesso con Crotone, ma bisogna ricordare che non è uno scalo appetibile e che le polemiche di queste settimane rischiano solo di rendere più pesanti le richieste degli offerenti, oltre che screditare la Sacal». Novità poi sull'aeroporto internazionale di Lamezia. In arrivo otto nuove rotte e un ampliamento strutturale in vista del grande numero di passeggeri atteso per la stagione estiva.