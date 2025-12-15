Molte amministrazioni locali non dispongono di risorse proprie per interventi sulla viabilità comunale. Un problema di non poco conto per migliaia di comuni che non possono gestire l’ordinario e neppure avviare la progettazione di interventi urgenti.

Scade oggi la domanda di partecipazione al bando per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni italiani con meno di 5mila abitanti. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato 12 milioni di euro. Contributo massimo, 150mila euro. Il 40% della somma è destinato al Sud e alle Isole. Ai comuni calabresi sono stati destinati 886mila e 800 euro, il 7,39% del finanziamento complessivo.

Nel Mezzogiorno è la Campania (con l’8,15% della quota) ad aver ottenuto la somma più alta, 978mila euro. Lombardia (18,85%) e Piemonte (15,05%) che contano il maggior numero di piccoli comuni, sono anche le regioni con il maggior impegno economico deciso dal Mit. Potranno partecipare al bando i comuni che non hanno in corso interventi sulle strade di competenza già coperti da altre forme di finanziamento pubblico. Spesso, anche se di costi contenuti, le opere di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali risultano essere inaccessibili per molte amministrazioni locali che non dispongono di fondi propri per realizzare gli interventi. Il fondo ha permesso, negli anni 2023 e 2024, di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.