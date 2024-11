Duro il commento della Cgil calabrese dopo le assoluzioni nel processo Marlane, la 'fabbrica dei tumori'.

Cosenza - "La sentenza di ieri presso il Tribunale di Paola nel processo Marlane, fabbrica tessile nel Comune di Praia a Mare, ci lascia sgomenti - si legge nella nota della Cgil - vada data giustizia ai 107 lavoratori che negli anni sono deceduti. Nel dibattimento, dalle varie testimonianze erano emerse in maniera inconfutabile le responsabilità ed omissioni dell’ Azienda. Per queste ragioni il territorio si aspettava verità e giustizia. La Cgil, nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura, è in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza che comunque ritiene ingiusta. La Cgil, valuterà nel merito le argomentazioni della sentenza, condizione indispensabile per dare continuità alla battaglia e dare giustizia alle vittime ed ai loro familiari. Non ci fermeremo e ci mobiliteremo assieme alle tante associazioni ed ai tanti cittadini nel territorio e nel Paese".