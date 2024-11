Sit-in permanente dei dipendenti della clinica che protestano contro la chiusura della struttura per mancanza di budget

Di nuovo sul piede di guerra i dipendenti del Marrelli Hospital di Crotone. Il risicato budget stanziato dal commissario ad Acta Massimo Scura è terminato, costringendo la clinica a sospender le attività. Da qui la decisione degli operatori sanitari di promuovere un sit in ad oltranza e avviare una raccolta di firme per sensibilizzare la popolazione su una situazione che mette a repentaglio il futuro lavorativo di 80 dipendenti. Ma non è solo una questione lavorativa. Se la clinica privata dovesse chiudere i battenti , Crotone e la Calabria rischierebbero di perdere un polo sanitario d’eccellenza a vantaggio della migrazione sanitaria, che da sempre rappresenta un salasso per le casse regionali.

Il Marrelli Hospital ogni anno garantisce cure e assistenza a centinaia di pazienti oncologici altrimenti costretti a raggiungere Catanzaro per una seduta di radioterapia. La situazione è a un passo dalla svolta, ma prima di sciogliere il presidio i dipendenti attendono garanzie, ovvero l’invio di risorse sufficienti a fare ripartire la struttura.