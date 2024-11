VIDEO | In pochi anni le aziende che esportano sono aumentate. I dati snocciolati dallo stesso presidente Oliverio in occasione del Roadshow “Italia per le Imprese”

Le piccole e medie imprese calabresi sono sempre più lanciate verso i mercati internazionali. Una vera e propria corsa quella che avrebbero fatto negli ultimi anni se si guardano i dati di crescita snocciolati a Lamezia Terme in occasione del Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” dal governatore Oliverio. «Dal 2015 – ha spiegato - c’è stata una crescita a due cifre, il 15 per cento, nel 2016 il 12 per cento, per poi toccare il 18 nel 2017 e il 22 nel 2018. Un trend costante che segna la nostra presenza sui mercati internazionali».

Quella lametina è una della tappe del Road Show promosso dall’Ice che da Nord a Sud sta attraversando l’Italia per offrire consulenza a chi voglia entrare o consolidarsi nei mercati esteri.

“Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri”, questo il nome dell’iniziativa, è organizzata da ICE-Agenzia in collaborazione con Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network e Regione Calabria, partner territoriali dell’iniziativa. Pianificato dalla Cabina di regia per l’Italia internazionale, il Roadshow per l’internazionalizzazione delle imprese è patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.