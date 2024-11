I dati forniti da Eurostat. L’aumento più significativo lo registra il Pireo in Grecia. In calo i dati riguardanti i porti italiani

Messina, in Italia, è il porto passeggeri dell'Ue più trafficato, con 9,4 milioni di passeggeri. Seguono Reggio Calabria (8,8 milioni di passeggeri), il Pireo in Grecia (8,3 milioni), Helsinki in Finlandia (8,0 milioni) e Palma di Maiorca in Spagna (7,7 milioni). Sono dati Eurostat aggiornati al 2022. Grecia, Italia e Danimarca rappresentano quasi la metà del trasporto di passeggeri via mare nell'Ue.

I porti greci hanno registrato 70,1 milioni di passeggeri (20% del totale Ue), seguiti dall'Italia con 53,8 milioni (15%) e dalla Danimarca con 41,2 milioni di passeggeri (12%). Confrontando il 2022 con il 2021, il numero di passeggeri via mare è aumentato in 18 dei 21 Paesi dell'Ue con dati disponibili. L'aumento maggiore del numero di passeggeri è stato registrato in Grecia (+17,8 milioni di passeggeri; +34%), Spagna (+12,4 milioni; +66%), Germania (+8,2 milioni; +42%) e Francia (+8,0 milioni; +73%). L'Italia ha invece fatto registrare un calo di 4 milioni di passeggeri (-7%).