Nella prossima puntata di LaC Economia riflettori puntati su un’industria cosentina che è riuscita a cogliere importanti opportunità nella produzione dell’allumino anodizzato

Ci sono primati regionali che fanno scoprire la forza e la tenacia di chi punta a superare la crisi investendo. Nel reportage di LaC Economia, a cura di Concetta Schiariti, in onda lunedì 21 maggio (ore 13,30 e ore 20) racconteremo come una branca della metalmeccanica calabrese abbia raggiunto importanti traguardi di mercato. Andremo a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, per capire, attraverso l’azienda Italbacolor, come dalla Calabria sia partita la rivoluzione della lavorazione anodizzata dell’alluminio.