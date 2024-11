Disposta dalla prefettura, ospiterà 550 lavoratori stranieri e permetterrà di smantellare le precedenti tendostrutture offerte dal Ministero dell’Interno

I lavoratori stagionali stranieri presenti nella Piana di Gioia Tauro potranno usufruire di una nuova idonea struttura di ospitalità temporanea. I cittadini extracomunitari presenti nell'attendamento di San Ferdinando saranno così trasferiti nella nuova attrezzata tendopoli realizzata in quel territorio sulla base di specifiche iniziative di coordinamento disposte da una collaborazione tra Prefettura, Regione Calabria, Provincia di Reggio Calabria, Croce Rossa Italiana, comuni di San Ferdinando, Rosano, Caritas diocesana di Oppido Mamertina e gli Organismi umanitari Emergency e Medu.

La nuova tendopoli è dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria (reti idriche e fognarie, impianti di illuminazione ed aree servizi comuni) ed è in grado di offrire servizi in ottimali condizioni igieniche, di sicurezza (vigilanza, cucina, pulizia, lavanderia, raccolta differenziata, ecc..). Il nuovo attendamento è delimitato ed è stato munito anche di impianti di videosorveglianza, dove la vigilanza sarà affidata a un soggetto esterno da individuare tramite gara.

La precedente tendopoli, affidata dal ministero dell’interno, sarà smantellata per evitare l’accampamento abusivo di migranti, per i quali verranno anche sviluppate soluzioni idonee lungo tutto il territorio. A tal proposito, come rivela l’agi, competera' al commissario straordinario traghettare tale situazione verso efficaci ed efficienti politiche di inclusione