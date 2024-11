Disservizi del trasporto pubblico urbano che aumentano, le corse dei tassisti che diventano un salasso anche per le tratte brevi, le stazioni ferroviarie di Vibo-Pizzo e Vibo Marina scarsamente collegate con la città: l’attualità ora è più chiara, e anche il popolo social non fa mancare la sua indignazione. Il sindaco Maria Limardo ha garantito l’impegno della nuova amministrazione, e Filly Calafati, nelle vesti di amministratore di una pagina social, racconta ai nostri microfoni la testimonianza di una scena che vorrebbe non si ripetesse più in futuro: «Una famigliola che risaliva a piedi lungo una strada a traffico sostenuto, recando pesanti valigie e scegliendo l’autostop». Ora che politicamente c’è la volontà di mettere ordine nel servizio, e chiamare ferrovie della Calabria alle proprie responsabilità, non resta che valutare il grado di collaborazione messo in campo dagli uffici comunali.