Nel giorno del matrimonio non si può lasciare nulla al caso, a partire dall’abbigliamento. I futuri sposi lo sanno bene. Migliaia le coppie calabresi che non hanno potuto rinunciare al Fashion Show 2019, già definito l’evento dell’anno per il settore wedding. Sull’importante passerella dei giardini di Temptation’s Gallery, a Palmi, sono stati direttamente gli stilisti dei maggiori brand italiani a presentare le proprie collezioni targate 2019. E ce n’era per tutti i gusti. Per la cerimonia gli abiti Impero firmati Luigi Auletta, per la sposa lo stile di Alessandra Rinaudo in Nicole Spose, per lo sposo la sartorialità inconfondibile di Carlo Pignatelli. Soddisfatto l’ideatore della serata Alberto Ventrice per lo spettacolo che ha riscosso sin dalla prima uscita un grande successo di pubblico. Ad assistere al défilé anche un parterre di tutto rispetto tra esperti del settore e celebrities. Ospiti d’eccezione: Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko.