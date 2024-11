La dolceVita Gallery si trasforma per regalare al pubblico una shopping experience natalizia fuori dal comune. Ecco i protagonisti

Dal 12 al 22 dicembre 2017 la dolceVita Gallery si trasforma per regalare al pubblico una shopping experience natalizia fuori dal comune. L’arte, in tutte le sue forme, incontra la moda e il design, creando dei connubi surreali. Ogni idea diventa una creazione artistica unica: abiti dipinti a mano, complementi di arredo inediti, accessori in tutte le sfumature di colore. Il nostro “Christmas Party – Art à porter” è l’occasione per sbizzarrirsi e fare regali unconventional.

L’evento, ideato da Tania Mazzoleni, talent scout di giovani talenti creativi, e Daniela Cicchetta, event manager, del team Alice in the box, sarà inaugurato il 12 dicembre alle 19 e coinvolgerà gli ospiti in un percorso emozionale. Tra i protagonisti anche la cosentina Luigia Granata. A interessare il gusto, ci saranno i cupcakes creativi di Dolci Architetture e gli accostamenti surreali della pizza di Frumento, accompagnati dai vini del Casale Cento Corvi. Special guest l’Hair Stylist Luigi Gentile, che presenterà alla dolceVita Gallery il suo Braid Bar, incantando il pubblico con l’abilità della sua arte e le sue trecce scolpite. Tutte le nostre ospiti potranno, così, concedersi un'acconciatura glamour e indimenticabile.





Lo spunto per “Art à porter” nasce dall’incontro tra le fotografie della Dolce Vita di Marcello Geppetti, custodite nella dolceVita Gallery, e l’arte di Sara Digiovanni, che ha trasformato in tele le immagini delle più importanti icone di quegli anni, come Sophia Loren, Liz Taylor e Brigitte Bardot, realizzando una capsule di capi unici, vere opere d’arte da indossare. D’ispirazione pittorica gli accessori in pelle dipinti a mano di La Douille, gli outfit in seta e le lampade di Luigia Granata, le borse influenzate dall’arte contemporanea di Ida de Rosis, gli abiti vintage e i turbanti firmati MutaDesign e le t-shirt di Kuga Style. Il designer di queste ultime, Stefano Mancini, sarà presente all’evento, pronto a personalizzare con nomi e simboli le nuove protagoniste di tendenza del guardaroba unisex. L’arte di Joan Mirò rivive nelle collane di Lora Nikolova, mentre una tavolozza di colori accende le Bibi Bag con la collezione Miss Bibi e Fur, in eco pelliccia.

Ampio spazio ai gioielli, in tutte le loro forme: dalla linea 3d di Effusioni Plastiche di Massimo Duroni a quella in ferro battuto firmata dall’architetto Carlo Olivari, passando per la “Eyes collection” e la “Life Therapy” di Ida Callegaro. La scultura si manifesta invece nei tacchi sontuosi e barocchi della collezione di scarpe di Roberta Cenci e nei pezzi unici, handmade, della cappelleria di Pasquale Bonfilio. Anche l’illustrazione gioca un ruolo da protagonista. Ne sono un esempio i foulard di Kinloch e la collezione di abiti, cuscini e borse di Bucobianco. La vena pop è garantita dalla capsule Pop Power di Ivan Iaboni, dagli abiti firmati Exclu$ive® e dalle t-shirt e clutch di Glimmed. Il brand 13Ricrea è presente con le sue borse double-face ed ecosostenibili, ispirate alla filosofia glam del color-block. Gli orologi Freeda Watches sono invece un tributo alla Dolce Vita e alla location che ospita l’evento.

Per chi invece è alla ricerca di un regalo da personalizzare ci sono i bracciali Scent “Voglio il tuo profumo”, per lasciare il segno in amore. Oltre agli abiti e agli accessori, via libera al design grazie ai complementi d’arredo incantati di RominDesign, ai LuMicini e a tutta la collezione di gatti-ceramica delle lampade di Computarte e alle sedute sinuose di Sand & Birch Studio. Non manca poi lo zampino di Sul filo dell’arte, pronto a farci volare grazie al potere dello Urban Knitting. Una tavola natalizia, ispirata a quelle surreali di Dalì ma rivisitata in tema fiabesco, rende l’atmosfera di “Art à porter” ancora più idilliaca. Protagonisti della mise en place, i piatti firmati SA13 e l’Iron Throne realizzato dalla scultrice Giulia Zincone. Siete pronti per entrare in una Wonderland reale?



L’esposizione e la vendita proseguiranno fino al 22 dicembre, negli orari di apertura della dolceVita Gallery.