Siglato accordo finalizzato alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione di percorsi alternativi al tratto. Il presidente Oliverio: «La telenovela dell’autostrada finirà»

E’ stato firmato oggi, presso una struttura del Comune di Mormanno, un Protocollo d’Intesa finalizzato alla riqualificazione di viabilità provinciali e comunali poste in adiacenza al Macrolotto 3.2 della A3 Salerno-Reggio Calabria e configurabili quali percorsi alternativi all’autostrada.

L’accordo è stato siglato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio; dal presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani; dal presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio; dal presidente f.f. della Provincia di Cosenza, Graziano Di Natale; dal presidente dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra; dal sindaco del Comune di Laino Borgo, Francesco Armentano; dal sindaco del Comune di Laino Castello, Giovanni Cosenza; dal sindaco del Comune di Mormanno, Guglielmo Armentano e dal sindaco del Comune di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo.

Il Protocollo prevede, nel dettaglio, che Anas provveda alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali e comunali adiacenti o interconnesse con la A3 tra lo svincolo di Laino Borgo e lo svincolo di Campotenese, oltre che alla esecuzione dei lavori finalizzati al rispetto di specifiche prescrizioni impartite dalle Autorità Ambientali competenti (MinAMB e MiBACT).

Gli interventi sono stati preventivamente condivisi durante tavoli tecnici e di confronto svoltisi tra gli enti sottoscriventi, sotto il coordinamento del Mit, oltre che durante specifici sopralluoghi. Il finanziamento delle opere previste in questo Protocollo rientra all’interno del Piano di Investimenti 2016-2020 Mit-Anas, per un importo complessivo di 26 milioni di euro.

In particolare, le attività contenute nel Protocollo produrranno notevoli benefici anche per la fruizione delle aree del Parco del Pollino, sia in relazione alla sistemazione della viabilità di raccordo tra i centri storici dei comuni interessati e l’autostrada A3, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

A Mormanno il ministro Delrio, rispondendo alle domande dei giornalisti ha assicurato: «Assolutamente sì. Il viaggio con il presidente Renzi sull'A3 in programma il 22 dicembre è confermato". «L'Anas, guidata dal presidente Armani - ha aggiunto Delrio - sta lavorando intensamente, con i suoi uomini sulla Salerno-Reggio Calabria. Sappiamo che sarà un momento importante per tutta l'Italia».

Una giornata intensa che ha visto in prima fila anche il presidente della Regione: «Siamo sicuri - ha evidenziato Oliverio - che il Governo Renzi e l'Anas manterranno l'impegno che, entro il 22 dicembre, l'A3 sarà completata e la telenovela dell'autostrada finirà, anche se è necessario intervenire, in maniera appropriata, sul tratto Cosenza – Altilia».

Ma non solo. «A breve – ha continuato il governatore Oliverio - dovrebbero ripartire anche i lavori di ammodernamento della 106 nel tratto Sibari - Roseto cosi come si interverrà anche sull'Alta velocità ferroviaria. Ringrazio il ministro Delrio e il presidente Renzi per le risposte positive che stanno dando alla nostra regione. Si sta lavorando nella direzione giusta, nessuno ha la bacchetta magica».