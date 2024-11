Quanto costa un caffè? Magari accompagnato da un dolce. E una spremuta? Sì, ma dove? Ad esempio a Como, Roma, Napoli, in Sila, a Reggio Calabria. Sempre nei migliori bar, bistrot, pasticcerie.

Lo scopo di questa indagine è quello di capire quanto pesi sui clienti il costo della vita e l’enorme aumento delle materie prime e dell’energia. Abbiamo scelto alcuni bar e locali pubblici con una storia e una certa popolarità. Non abbiamo adottato alcun criterio scientifico. Un dato è certo: la Calabria è la regione dove gli aumenti sono stati piuttosto contenuti. Sui clienti non sono stati scaricati i notevolissimi aumenti degli ultimi 12-14 mesi.

Ma altrove? Quanto costa un caffè a Roma? Attorno ai 2 euro, che quasi raddoppiano nei locali più importanti. A Reggio Calabria, lungo il ‘chilometro più bello d’Italia euro 1,20, a Como 1,70, a Lorica, con vista sull’incantevole Lago Arvo, il minimo in assoluto: € 1,00. Tutto cambia nel prestigioso e storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli dove un caffè è stato pagato euro 4,50. Ma per il resto della città la media è di € 1,50-2,00. Alcuni ragazzi sono andati personalmente a verificare. Ed ecco un quadro dei risultati. Ovviamente, per motivi di spazio, possiamo riportare solo alcuni dei bar “visitati”. Ma sull’argomento ci torneremo nuovamente.

Napoli

Ecco il celebre Gambrinus: il più importante Caffè di Napoli, membro dell’Associazione Culturale Locali Storici d’Italia, salotto letterario partenopeo, celebre galleria d’arte. Dopo un periodo di alterne fortune, anche di lunghe chiusure, agli inizi degli anni ’70 il Gran Caffè Gambrinus rinasce a nuovo splendore.

Quattro ragazzi hanno consumato a tavolino (va specificato): sul conto ovviamente pesano la storia, la qualità, il prestigio del locale. I costi: un caffè € 4,50; un decaffeinato 5,50; una bottiglietta d’acqua 2,50; una spremuta € 7,00; il dolce Santarosa € 6,00.

Reggio Calabria

Ed eccoci in un locale lungo il “più bel chilometro d’Italia”. Di fronte si ammira la Sicilia e il mare con le sue leggende. Siamo al “Sottozero Pennestrì” che risale al 1974 con Tito Pennestrì. Dal 1988 l’azienda è capitanata da Vincenzo Pennestrì, ambasciatore del gelato artigianale nel mondo e dell’università del cioccolato di Caffarel. Presidente nazionale del Comitato per la valorizzazione del gelato artigianale. Con circa 4000 recensioni pubbliche, i clienti lo hanno classificato tra i migliori locali. Una a caso: “Non ho parole, giuro. Hanno dolci e torte di tutti i tipi. Con 14 euro ho fatto un aperitivo completo con le meraviglie della Calabria. Personale sempre cordiale. Ottimo il caffè. Bella la terrazza coperta ma arieggiata e di fronte al mare. Toilette pulite... Ci tornerò” (V. Branda).

Vediamo i prezzi (con servizio ai tavoli esterni): un Caffè 1,20; un decaffeinato € 1, 80, due premute 7,00 euro; 1 acqua minerale piccola 1,20 euro, 1 sfoglia alla ricotta 5,00 euro; servizio 3 euro.

Parco Nazionale della Sila

Eccoci sull’alta montagna calabrese. Siamo al “Brillo parlante” di Lorica, nel cuore del Parco Nazionale della Sila, di fronte allo splendido Lago Arvo. Paesaggi nordici, ambiente incontaminato. Qui un gruppo di ragazzi silani in 15 anni ha fatto del Brillo uno dei locali più amati e ricercati della montagna, non solo calabrese. Dal caffè, agli antipasti e al dolce fatto in casa, fino alla loro birra artigianale, tutto è di straordinaria qualità. Nonostante possa arrivare, fra interni ed esterni, a 200 posti, qui è difficilissimo trovare un posto libero senza prenotazione.

Le recensioni che appaiono sul sito sono tutte assolutamente positive: «Impossibile non amarlo! Gli ospiti possono godere di un’ottima vista sul lago e un grande giardino. All'interno la sala è curata e molto caratteristica. Personale eccezionale, sono gentili, professionali, sorridenti, cortesi, simpatici, discreti, rapidi nel servizio. Rapporto qualità prezzo eccellente».

Consumazione al tavolino, davanti ad un panorama spettacolare. ll conto: caffè € 1,00; decaffeinato 1,50; acqua 1,00; succo arancia 2,00; dolce 4,00.

Roma

Pub & bar Lumière Prati Roma. A due passi da Piazza Cavour e dal Cinema Adriano, Lumière Prati Roma è un allegro e caloroso bistrot aperto dal primo mattino e fino alla mezzanotte. Un gran bel locale dove si possono gustare ottimi caffè e tisane biologici, accompagnati da crostate e cookies fatti in casa, centrifughe di frutta e verdura fresche e torte homemade. Il Lumière Prati Roma è gestito da tre ragazzi che fanno sentire chiunque come fosse a casa sua. Ottime le recensioni: «Deliziosi cordiale, gin o vino sono tra le cose da bere più amate al pub & bar Lumière Prati Roma. Fantastici cappuccino, succo o gin tonic che offrono qui».

Ancora: «Il fichissimo personale di questo locale sa mostrare quanto apprezzi i suoi visitatori. Rimarrai sicuramente contento del piacevole servizio. Atmosfera simpatica e arredamento carinissimo. Lumière Prati Roma è classificato 4.2 nell'ambito del sistema di valutazione di Google».

Il nostro scontrino: caffè € 2,00; decaffeinato 2,50; acqua 2,00; spremuta 4,50; succo 4,00; dolce 2,50.

Como

Ed eccoci in un locale che ha un passato importante. L'azienda Cremeria Bolla S.a.s. Di Carenzio Anna & C. si trova in Via Cesare Cantù. Nel 2019 ha chiuso la storica attività e ha poi riaperto dopo una profonda ristrutturazione.

Le recensioni del pubblico sono positive: «La rivisitazione moderna per fortuna nulla ha tolto alla qualità: la cucina calda è semplice ma varia e di qualità. Qui tutto è salutare ma soprattutto si consuma ‘con calma’. Il banco dei dolci è invitante; l’abbiamo provato in favore del gelato artigianale: squisito!” Ed un’altra: “Bel posto. Personale non molto cordiale». Il locale è accogliente, in una zona centrale, e presenta una notevole varietà di prodotti di cremeria, bar, caffè. Lo scontrino: un caffè 1,70 euro, la Spremuta 4:00 euro, l’acqua minerale piccola 1,50.

La nostra inchiesta continua.