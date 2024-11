La strada provinciale che collega Vazzano a Vallelonga, nel Vibonese, è stata riaperta al transito dei mezzi pesanti. Un'arteria fondamentale per le aziende delle Serre vibonesi che, in questi mesi di chiusura, per consegnare o ricevere merci erano costrette a giri impossibili e avevano dovuto far fronte inoltre a un aumento dei tempi di percorrenza e dei costi per ogni viaggio di carico o scarico.

Giampiero Latassa

«La riapertura della SP53 è estremamente importante per noi e per tutti i nostri colleghi del territorio – spiega Giampiero Latassa di Fabriella Group -. Per questo, nei giorni scorsi, abbiamo sentito l’esigenza di ringraziare formalmente tutte le amministrazioni interessate, che si sono prodigate per risolvere un serio problema di viabilità per un territorio così importante».



Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati dall’Anas sulla SP53, il gruppo Fabriella ha voluto «ringraziare, in modo particolare, la Struttura Territoriale Calabria ANAS, guidata dal responsabile, l’ingegnere Francesco Caporaso, la Struttura Nuove Opere ANAS, nella persona dell’ingegnere Silvio Giosuele Canalella e il responsabile del procedimento, l’ingegnere Carlo Muscatello, per lo spiccato senso civico e l’impegno profuso nella messa in sicurezza della strada, che ha consentito la celere riapertura ai mezzi pesanti».