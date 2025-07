Il “Nero” che unisce ed esalta vere ed autentiche eccellenze del territorio. È accaduto durante il Vinitaly in the City di Sibari, conclusosi ieri sera. Due diverse aziende, entrambe concentrate sulla filosofia della filiera corta, hanno messo su, con l’aiuto di Grand Terroir, un momento molto qualificato di degustazione guidata.

I pregiati salumi della filiera Madeo del Suino Nero e il Greco Nero delle Cantine Zito di Cirò Marina hanno deliziato i palati di tanti visitatori. I “Neri” si sono ritrovati e stimati subito, sembrano essere fatti l’uno per l’altro. Sono entrambi autoctoni, nell’accezione più nobile del termine.

I maiali della Filiera Madeo vengono allevati allo stato semibrado sulle colline della vasta area che si dipana tra Jonio e Tirreno attorno all’abitato di San Demetrio Corone. Le uve di Greco Nero vengono coltivate da quattro generazioni nei migliori terreni dell’area Doc del Cirò. Il territorio al centro, il territorio come radici irrinunciabili, il territorio come leva di sviluppo formidabile. Erano presenti all’appuntamento la giovane imprenditrice Anna Madeo, che da qualche tempo è presidente del Gruppo, avendo ereditato le redini da suo padre Ernesto, fondatore del progetto. Una realtà aziendale che è cresciuta molto ma che è rimasta a guida familiare (accanto ad Anna i fratelli Francesco, Alessandro, Costantino, tutti con ruoli fondamentali).

Analogamente, per la famiglia Zito, l’impegno vitivinicolo si misura in generazioni: sono già cinque ed hanno percorso tutta l’evoluzione di un Cirò un tempo venduto in modo sfuso e da qualche tempo a questa parte valorizzato con etichette di pregio. Valentino Zito e i suoi fratelli (Francesco e Stefano) puntano moltissimo sui vitigni autoctoni (Gaglioppo, Greco Nero, Greco bianco…).

La degustazione è stata coordinata dallo chef Francesco Pucci. I salumi della filiera Madeo dedicata al suino nero calabrese sono rinomati per le elevate qualità organolettiche e nutrizionali. Ma Ernesto ed Anna sono andati avanti, diventando capofila di una filiera nazionale dei Neri italiani (Calabrese, Mora Romagnola, Cinta Senese, Nebrodi, Casertana…). Re Nero è il brand che ha messo in rete questa storia antica della suinicoltura e della norcineria del Belpaese, portando a sistema tradizioni fortemente identitarie. Zito ha saputo coniugare l’esigenza di offrire alla Gdo vini con uno straordinario rapporto qualità-prezzo, e di guardare al contempo a linee nate solo per la ristorazione e le enoteche, esaltando i pregi dell’area Doc.

Il Greco Nero in purezza è un rosso di un colore molto carico, che si distingue per una personalità forte, tanto da essere adatto proprio per cibi saporiti, quali appunto carni rosse, formaggi stagionati, salumi. Le soppressate, le salsicce, il capocollo e la pancetta del Nero di Filiera Madeo sono stati arricchiti con un delizioso prosciutto con cotenna nera che si autocertifica e che è nato grazie a uno specifico brevetto. Grand Terroir e un sistema di comunicazione integrata che fa capo al Gruppo LaC e, tra le proprie attività, crea anche relazioni e sinergie positive.