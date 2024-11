I sindacati hanno proclamato lo stato d’agitazione

Vibo Valentia - Operai forestali senza stipendi da tre mesi. I sindacati hanno proclamato lo stato d’agitazione. Se non ci saranno risposte da parte della Regione sarà sciopero generale. "I lavoratori forestali della Calabria - si legge in un comunicato di Flai-Cgil, Fai- Cisl e Uila-Uil - sono vittime questo mese di un mero errore e cavillo burocratico. Le famiglie degli operai forestali calabresi, in gran parte monoreddito, alle prese con scadenze di utenze elettriche, telefoniche e mutui devono ancora ricevere la mensilità di agosto. L'iter di anticipazione bancaria - è scritto ancora nel comunicato - anziché agevolare il pagamento degli stipendi diviene sempre più farraginoso. La soluzione – evidenziano nella nota i sindacati - pare si troverà con la modifica della delibera di giunta n. 310 del 28/07/2014 da parte dell'esecutivo regionale in programma per domani. Il paradosso – sostengono Cgil, Cisl e Uil – sta nel fatto che la stessa delibera ha già reso possibile l'erogazione di ben due tranche di pagamento. Ma solo alla vigilia dell'erogazione della terza tranche pare sia venuta fuori una anomalia legislativa. Auspichiamo – conclude il comunicato dei sindacati - che la politica, con gran senso di responsabilità, possa risolvere il problema in tempi rapidi capendo che la stessa possa ritenersi soddisfatta solo nel momento in cui i lavoratori concretamente siano nelle condizioni di far fronte alle proprie necessità".