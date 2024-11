In quanto cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea abbiamo accesso a un mondo di opportunità incredibili. Per i giovani calabresi che desiderano espandere i propri orizzonti, acquisire nuove competenze e vivere esperienze internazionali, l’Europa offre numerose possibilità. Scopriamo insieme alcune delle principali opzioni per formazione, scambi culturali e opportunità di lavoro all'estero.

Corpo Europeo di Solidarietà (ESC)

Il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC) offre a giovani tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare a progetti di volontariato in tutta Europa e nei Paesi partner. I progetti possono essere individuali o di gruppo e si svolgono in ambiti no-profit. Non è richiesto alcun titolo di studio e la partecipazione è gratuita. Il programma copre i costi di viaggio e alloggio, fornendo un pocket money mensile e un’assicurazione sanitaria obbligatoria. Il volontariato all’estero è un’opportunità per contribuire positivamente alle comunità, migliorare il proprio CV e apprendere nuove lingue e competenze. I progetti individuali possono durare da 2 a 12 mesi, mentre i progetti di gruppo dalle 2 settimane ai 2 mesi.

DiscoverEU

DiscoverEU è un’iniziativa rivolta ai diciottenni che offre pass ferroviari gratuiti per viaggiare attraverso l’Europa. Se hai 18 anni, puoi partecipare a questo programma e scoprire nuove culture e fare amicizie internazionali. Dal suo lancio nel 2018, oltre 200.000 giovani hanno beneficiato di questa opportunità.

Erasmus+ e Scambi Giovanili

Erasmus+ è l’evoluzione del programma Erasmus, originariamente creato per la mobilità degli studenti, e oggi promuove anche gli Scambi Giovanili o Youth Exchanges . Questi programmi permettono soggiorni brevi all’estero per incontrare giovani di altri Paesi e scoprire nuove realtà, sviluppando competenze interculturali e costruendo reti di amicizie. Erasmus+ offre anche formazione per educatori e youth worker, migliorando le loro competenze professionali in contesti internazionali.

Tirocini Blue Book e Schuman

Per laureati, i Tirocini Blue Book della Commissione Europea e i Tirocini Schuman del Parlamento Europeo sono opportunità preziose per lavorare nelle istituzioni dell’UE. Questi tirocini sono retribuiti e offrono esperienza pratica in ambienti multiculturali e dinamici. L’indennità mensile è di circa €1.524,59 (varia in base al paese ospitante). Per i tirocinanti del Programma Schuman che si sono distinti, esiste anche un programma di assunzione e sviluppo che può portare a un impiego permanente presso il Parlamento Europeo.

Alessandra Desiderato, fondatrice dell’associazione Culture Labs a Bari, è un esempio ispiratore di come sia possibile crescere grazie alle opportunità offerte da Erasmus+. Grazie alla sua esperienza, è diventata group leader e ha sviluppato competenze nella scrittura di progetti Erasmus, contribuendo a promuovere la mobilità giovanile e la crescita personale.

Sfruttare queste opportunità significa non solo migliorare il proprio profilo professionale, ma anche vivere esperienze che arricchiscono personalmente. L’Europa è un continente ricco di cultura e diversità, e i programmi dell’UE sopra menzionati sono la chiave per esplorarlo e farne parte. Se sei giovane e desideri uscire dalla tua zona di comfort, queste esperienze potrebbero essere il punto di partenza ideale!

*Orientatrice Asnor