Il Vinitaly non è solo vino, tra rossi corposi e bollicine suadenti, ma si declina anche con l’olio extravergine di oliva, comparto rispetto al quale l’Italia è il secondo produttore al mondo alle spalle della Spagna. E in questo contesto la Calabria è regione leader assieme alla Puglia che la precede per quantità prodotte nel Belaese.

Nel Padiglione C la famosa kermesse veronese che si inaugurerà domenica 14 aprile si trasforma anche in un lungo e qualificato itinerario fra i migliori Evo nazionali: la Regione Calabria sarà presente con una grande collettiva che ospiterà produttori provenienti da ogni provincia di un territorio che annovera il maggior numero di cultivar autoctone d’olive in Europa.

Proprio nella giornata inaugurale, alle ore 15.00, si terrà un convegno che si soffermerà sulle enormi proprietà salutistiche e nutrizionali di quell’oro verde che contraddistingue la storia del Sud Italia da millenni: “Prevenzione in ogni goccia. Il ruolo dell’olio extravergine di oliva nella lotta ai tumori”.

Interverranno Massimo Magliocchi, presidente del Consorzio di tutela dell’Olio di Calabria Igp; Francesco Schittulli, presidente Lilt; Fulvia Michela Caligiuri, Commissario Arsac; Marco Cerreto, capogruppo Fdi della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati; Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria. Modererà i lavori il giornalista Claudio Brachino. Alla fine del confronto a più voci seguirà una degustazione di cocktail a base di olio Evo calabrese e di liquori, accompagnata da musica. La frontiera dell'alimentazione collegata alla tutela della salute ha rilevanza strategica per gli oli extravergine di oliva di grande qualità.