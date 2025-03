Anas ha pubblicato la gara per il tratto della nuova statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano. La notizia viene diffusa dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto e fa seguito al vertice avvenuto qualche giorno fa al Ministero delle Infrastrutture dei trasporti alla presenza di Matteo Salvini, del presidente della Regione, e del nuovo amministratore delegato di Anas, Andrea Gemme. In tale occasione aveva fatto la sua prima uscita pubblica Francesco Caporaso il nuovo commissario straordinario della 106. Al centro del colloquio, gli investimenti in campo per modernizzare la viabilità e migliorare i collegamenti.

L’annuncio di Occhiuto

Stamani l’annuncio da parte del presidente Occhiuto: «Buongiorno, Calabria! La verità è semplice: la ss 106 doveva essere una priorità da trent’anni… Come lo doveva essere la strada della Sila Mare, tra Longobucco e Cropalati. Ma per troppo tempo non lo sono state. Come tanti altri problemi lasciati irrisolti in Calabria.

Oggi però è bello essere felici di vedere che non è più così. Settimana scorsa – ricorda il governatore - lo abbiamo anticipato al Ministero, ora il bando è realtà: Anas ha pubblicato la gara per il tratto della Nuova Statale 106 Sibari-Corigliano-Rossano».

Occhiuto sottolinea: «Qualche mese fa avevamo detto che la strada Sila Mare - pensata negli anni ‘80, quasi mezzo secolo fa - noi l’avremo realizzata per davvero, e così è stato. Da ieri la strada è ufficialmente percorribile. Infrastrutture vere. Non è ancora tutto, ma è un segnale chiaro: le cose si possono fare.

E stavolta, si fanno».