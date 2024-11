In emergenza Covid-19, il Comune di Corigliano-Rossano informa la cittadinanza della «chiusura dei supermercati sabato pomeriggio e per l’intera giornata di domenica; chiusura alle ore 18.30 per tutti nei giorni feriali; al supermercato non si va più di una volta ogni due giorni». «Le sanzioni pecuniarie per i trasgressori - ricorda la nota del Comune - così come previsto dalle ultime disposizioni del Governo, vanno da 400 a 3 mila euro».

A ricordare la vigenza delle prescrizioni già previste con ordinanza del Sindaco è l’assessore alla Protezione Civile Tatiana Novello cogliendo l’occasione per invitare la cittadinanza, nel rispetto del divieto di assembramenti finalizzato a contenere il contagio, a non aspettare il sabato mattina per andare a fare la spesa.