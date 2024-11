«Dopo la complessa fase di programmazione delle risorse si prosegue nel percorso della realizzazione e dell’operatività. E’ di ieri la notizia dell’avvenuta formalizzazione da parte di Ferrovie della Calabria srl dell’ordinativo per la fornitura di 2 nuovi treni ad aderenza mista Stadler di ultimissima generazione che saranno utilizzati, a completamento dell’attuale flotta di 5 convogli Stadler della stessa tipologia, sulla tratta Catanzaro – Catanzaro Lido e che, a completamento dei lavori già avviati, collegheranno la città di Catanzaro ed il comprensorio del Reventino con la Cittadella Regionale ed il Polo Universitario di Germaneto». Lo afferma in una nota dell’ufficio stampa il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. «I nuovi treni – prosegue Oliverio -, totalmente digitalizzati e a bassissimo impatto ambientale in ragione della trazione Diesel – elettrica, saranno dotati di ogni confort, dei più moderni sistemi di sicurezza, nonché di telecamere a bordo e di dispositivi conta passeggeri, per poter monitorare il servizio ai fini di renderlo sempre più affidabile e di qualità.





La scelta strategica regionale di investire nelle infrastrutture di trasporto ferroviario e tranviario e nell’acquisto di nuovo materiale rotabile, è proiettata ad un futuro di breve periodo che punta a privilegiare e favorire la mobilità collettiva disincentivando l’utilizzo dell’autovettura privata. Enormi saranno i vantaggi in termini di qualità della vita nelle nostre città, di tutela ambientale e di mitigazione anche del rischio di incidentistica stradale. Il futuro - ribadisce il presidente Oliverio - è nel trasporto collettivo, ed il trasporto ferroviario regionale è destinato ad assumere ruolo centrale di un più moderno sistema integrato di mobilità.

A breve sarà completata anche la prima fase di rinnovo del parco autobus regionale extraurbano e di recente è stato avviato un piano di rinnovo del parco autobus urbano. Meno trasporto privato e più trasporto pubblico era e rimane uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione Regionale».