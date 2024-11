Dal prossimo 1 aprile nuovi voli per Milano Linate, Bergamo, Bologna e nuovi orari dall’aeroporto di Reggio Calabria. «Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati ed è il risultato che abbiamo raggiunto, grazie al sinergico lavoro della Sacal SpA e della Blue Panorama Airlines». È il commento del presidente De Felice alla notizia della nuova programmazione dei voli della compagnia guidata dal presidente Patanè e dall’AD Giancarlo Zeni, che conferma la partnership con il vettore low cost italiano.



La novità risiede non solo nelle nuove rotte ma anche nella possibilità di avere collegamenti mattino-sera anche con Milano (Orio al Serio e Linate) e nei collegamenti Reggio-Torino programmati per raggiungere il capoluogo piemontese al mattino.