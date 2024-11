L’Italia del Mezzogiorno è il titolo dell’appuntamento in programma a Gioia Tauro nell’auditorium Saveri Guerrisi. Conclusioni a cura del segretario generale

Sostenere, programmare, connettere, prendersi cura. Sono le quattro idee programmatiche al centro della strategia nazionale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo del Sud e del Paese che la Cgil nazionale presenterà domani, 12 aprile, a Gioia Tauro in occasione dell'iniziativa 'L'Italia del Mezzogiorno'. Appuntamento alle ore 9 all'auditorium Severi Guerrisi, via Galluppi 1. L'evento sara' trasmesso in diretta da RadioArticolo1 www.radioarticolo1.it. La Cgil, dopo un lungo percorso a livello territoriale, regionale e nazionale con la campagna 'Laboratorio Sud', ha elaborato un'articolata strategia nazionale per rafforzare le condizioni economico sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese.

All'iniziativa di lancio della piattaforma, che sarà presieduta dalla segretaria generale della Cgil di Gioia Tauro Celeste Logiacco, porterà i suoi saluti il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. A Jacopo Dionisio, responsabile Politiche per la coesione territoriale e il Mezzogiorno Cgil sarà affidata la relazione introduttiva. Seguirà una tavola rotonda moderata da Riccardo Sanna, capo area Politiche di sviluppo Cgil alla quale interverranno: Gianna Fracassi, segretaria confederale Cgil, Francesco Aiello, Università della Calabria, Delio Miotti, Svimez. Concluderà il segretario generale della Cgil Susanna Camusso. (AGI)