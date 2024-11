In Calabria torna il divertimento per grandi e piccini. Per il ventiquattresimo anno consecutivo riapre oggi il parco Odissea 2000, l’acquapark di contrada Zolfara che da quasi un quarto di secolo si conferma essere tra le mete e le tappe più amate da residenti, visitatori e turisti dell’hinterland di Corigliano Rossano.

Come sempre, il tema del divertimento sarà la Grecia classica che verrà ricordata attraverso la storia e i miti degli dei e degli eroi.



Da oggi sarà possibile tuffarsi lungo l’Argo River, passare da Black Polifemo al Big Olimpo, fino allo Skyron Rocket, l’ultima tra le attrazioni mozzafiato del parco acquatico da record più grande del Sud Italia; dall’Eolo Toboga le divertenti piste colorate a 10 metri di altezza e dalla discesa soft, al Gorgona Twist, i due canali chiusi e intrecciati a spirale con i suoi 20 metri di lunghezza e 6 di altezza; passando dall’Hydro Dance, per ballare e scatenarsi al ritmo dei tormentoni di questa nuova estate; dal Teatro dei Satiri, per assistere a performance ed esibizioni della squadra di animatori ed artisti, dall’Angolo di Afrodite, con le cascate e l’idromassaggio, fino alle Fontane di Teti, posta nell’area dedicata ai più piccoli. Sono, questi, solo alcuni degli scivoli e delle aree del Parco dello storico brand del cavalluccio marino color magenta.