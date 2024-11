Odissea 2000, il parco acquatico di Corigliano-Rossano, tra i più grandi e apprezzati d’Italia riapre i battenti in vista della stagione estiva. La 25esima stagione partirà ufficialmente sabato 15 giugno. L’Acquapark, con le sue 7mila discese orarie e circa 56 mila discese al giorno, ogni anno accoglie circa 4 milioni di visitatori da ogni angolo della Calabria e non solo. La location s’attesta come imponente oasi del divertimento e s’ispira ai miti, agli dei ed agli eroi dell’antica Grecia.

Le attrazioni

Certamente per le sue attrazioni distintive e da record, costituiscono esperienze pionieristiche già nella lontana estate del 1995. Sono pronte ad essere ridiscese e vissute dalle migliaia di visitatori, giovanissimi e adulti, gruppi di amici e famiglie, che saranno accolti nel grande villaggio acquatico di Contrada Zolfara, nell’area di Rossano, terza città della Calabria. Il “Big Olimpo”, tra le 27 attrazioni ludiche disponibili, resta l’unico roller coaster acquatico in Italia. Ci sono poi “Titano roler”, che si conferma lo scivolo più lungo d’Europa e Chimera, da percorrere a testa in giù (unico in Italia). Emozioni che verranno raccontate grazie anche alla costante presenza di artisti ed ospiti di fama nazionale ed attraverso le confermate partnership con le più ascoltate emittenti radiofoniche nazionali.

25 anni di storia

Da anni, Odissea 2000 continua a rappresentare un luogo privilegiato di eventi e, al contempo, potente motore di marketing territoriale per l’intera Sibaritide. E per questo speciale anniversario, un lustro di divertimento, di innovazioni e di promozione turistica, consacrato nel nuovo logo presentato ufficialmente in occasione della 183esima edizione della Notte dei Fuochi di San Marco lo scorso 24 aprile nel Centro storico di Rossano, Radio Kiss Kiss trasmetterà ancora una volta in tutt’Italia, in diretta dal cuore dell’Acquapark, le emozioni, il sorriso e l’energia della lunga estate 2019.