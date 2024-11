La Regione Calabria ha ospitato l’evento di presentazione del progetto promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

Officina Mezzogiorno è il progetto promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale sul ruolo del partenariato nell'accompagnamento della programmazione dei POR 14-20. Da due anni Officina Mezzogiorno ascolta le Regioni del Sud Italia e le Autorità di Gestione per individuare eventuali criticità e allo stesso tempo favorire l’evoluzione del partenariato, la partecipazione dei territori nei processi di pianificazione delle opere, sostenere la co-gestione partenariale degli interventi comunitari. Diverse le forme di partecipazione e valorizzazione del ruolo del partenariato realizzate dalla Regione Calabria che sono state approfondite alla cittadella regionale di Catanzaro, una occasione per annunciare il nuovo percorso di co-progettazione “Officine Coesione 2014-2020”.