97mila persone raggiunte. Sono questi i dati Auditel che consacrano LaC Tv ancora una volta prima emittente calabrese nel mese di ottobre.



Numeri importanti che premiano le professionalità e le scelte lungimiranti operate negli ultimi mesi dal network LaC, che fa capo alla società editoriale Diemmecom, dall'informazione dei nostri tg, dai programmi di intrattenimento e di approfondimento, alle rubriche.



Un trend in costante crescita che conferma quanto il gradimento da parte dei calabresi verso la nostra offerta vada sempre più consolidandosi.



Incrociando i dati, infatti, sia quelli relativi all’Auditel dell’emittente televisiva che quelli di Google Analytics dei siti d’informazione, si conferma non solo l’incremento del numero sempre maggiore di telespettatori ma anche l’aumento degli utenti che scelgono la nostra informazione sulle piattaforme news.



Numeri significativi si registrano per la testata regionale del gruppo, lacnews24.it, e le due provinciali, ilreggino.it e ilvibonese.it, che anche in questi mesi così difficili per l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 hanno raccontato minuto per minuto la Calabria.



Un impegno ripagato: nel solo mese di ottobre complessivamente le testate hanno totalizzato oltre 10 milioni di visualizzazioni e raggiunto quasi 2,5 milioni di utenti.



Grazie Calabria, Grazie calabresi in Italia e nel mondo.